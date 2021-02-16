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اقتصاد

اقتصاد الصين| الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في 2020

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
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قسم الاقتصاد
قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هناك تبوأت لدولة الصين لتحقيق المركز الأول كشريك تجاري للاتحاد الأوروبي، متقدمة بذلك للمرة الأولى على الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة نقلا عن المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" إن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين سجلت نموا ملحوظا بينما انخفضت الواردات والصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل كبير مقارنة بعام 2019.

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وأوضحت أن صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى الصين ارتفعت بنسبة 2.2 % عن العام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.6 %، فيما انخفضت تجارة الاتحاد الأوروبي مع بقية العالم بشكل كبير من حيث الصادرات بنسبة 9.4 %، والواردات بنسبة 11.6 %، مشيرًا إلى أن وباء فيروس كورونا أدّى إلى ضرر شديد بالتجارة عبر الأطلسي، وانخفضت صادرات السلع الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.2 % على أساس سنوي، وتراجعت الواردات بنسبة 13.2 %.

وتُظهر تقديرات مكتب يوروستات أيضًا أن تجارة الاتحاد الأوروبي بدأت في الانتعاش خلال النصف الثاني من العام، لدرجة أنه في ديسمبر 2020 كانت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم وكذلك التجارة داخل الاتحاد الأوروبي أكبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مشيرًا إلى أن فائض الاتحاد الأوروبي التجاري ارتفع بواقع 30.1 مليار يورو في عام 2020 ، مقارنة بـ 22.1 مليار يورو عام 2019.
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