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اقتصاد

اقتصاد الصين.. 54% زيادة في عدد شركات التكنولوجيا الفائقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:01 ص
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
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قسم الاقتصاد

شهدت مقاطعة هيلونغجيانغ، وهي جزء من القاعدة الصناعية القديمة بشمال شرقي الصين، زيادة بنسبة 54 %على أساس سنوي في عدد شركات التكنولوجيا الفائقة الموجودة بها، وذلك في ضوء جهود المقاطعة لتحويل نمط التنمية.

وكشف تقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"، عن وصول العدد الإجمالي لشركات التكنولوجيا الفائقة في المقاطعة إلى 1932 شركة في العام الماضي، وفق ما ذكرت مديرية الإحصاء بالمقاطعة.

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وتم تسجيل نحو 12 ألف شركة في المقاطعة العام الماضي، بينما يتجاوز العدد التراكمي لشركات التكنولوجيا في المقاطعة 40 ألف شركة، وذلك بفضل خطة عمل على مدار ثلاث سنوات لتطوير شركات التكنولوجيا.

وارتفع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا الفائقة بواقع 13.7 %على أساس سنوي في المقاطعة.

وسجلت هيلونغجيانغ، وهي أيضا قاعدة زراعية في الصين، نموا اقتصاديا على أساس سنوي بنسبة واحد بالمئة في عام 2020، مع وصول حجم إجمالي ناتجها المحلي إلى 1.37 تريليون يوان (حوالي 212.7 مليار دولار).


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