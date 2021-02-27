إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء تفجير إحدى سفنها بخليج عمان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن التقييم الأولي يشير إلى أن إيران كانت وراء هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".





كانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن إيران هي المسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة "هيل يسري" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهما.





وذكر موقع "إسرائيل 24" أن مالك السفينة لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية، موضحا أن السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية.



