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أخبار العالم

إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء تفجير إحدى سفنها بخليج عمان

السبت 27/فبراير/2021 - 08:17 م
وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس
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قسم الخارجي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن التقييم الأولي يشير إلى أن إيران كانت وراء هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".

كانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن  إيران هي المسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة "هيل يسري" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهما.

وذكر موقع "إسرائيل 24" أن مالك السفينة لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية، موضحا أن السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية.

وأفادت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أن  الانفجار وقع على بعد 44 ميلا بحريا شمال العاصمة العمانية، مسقط. 
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