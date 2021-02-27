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اعتبرناهم ناجحين.. طارق شوقي: 10% فقط من الطلاب واجهوا مشاكل في الامتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 09:39 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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ندى رأفت
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه كان هناك حرص كبير بالاهتمام بالطلاب خلال الامتحانات ، وأن 10% من طلاب واجهوا مشاكل ولم يتمكنوا من إجراء الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم  اعتبار هؤلاء الطلاب ناجحين لأنه سبب خارج عن إرادتهم.

وأضاف "شوقي"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المشاكل التي واجهت الطلاب خلال اليوم الامتحاني ليست في الجانب العلمي، لكنه بسبب اشكاليات في أمور الشبكات والإنترنت، مشيرًا إلى أنه تم رصدها ووزارة الاتصالات حلت المشكلة.

وأوضح وزير التعليم ، أن بسبب الضغط على الإنترنت تم تقسيم مجموعة الطلاب على فترتين، لتفادي الضغط الكبير على الشبكة، متابعًا: "تم امتحان نصف مليون طالب"، ونأمل في أن يكون نسب مشاركة الطلاب في الامتحانات 100%، و90% من الطلاب دخلوا الامتحان.
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