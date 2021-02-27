الدوري السعودي.. بهدف +90 الفيصلي يسقط الأهلي بهدفين

خسر فريق الأهلي من مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الدقيقة 49 سجل سلطان مندش هدف الأهلي الوحيد.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الفيصلي في الدقيقة 82، بداعي وجود لمسة يد على محمد آل فتيل لاعب فريق الأهلي.



وأضاف لاعبو فريق الفيصلي الهدف الثاني في شباك الأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها محمد الصيعري برأسية قوية، أبعدها محمد العويس لتعود مجددًا إلى الصيعري ليسددها ببراعة في الشباك، في الوقت القاتل بالدقيقة 92.



وارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 35 نقطة ليعتلي وصافة سلم ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا، فيما يقبع فريق الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.