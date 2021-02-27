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رياضة

مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد تسجيله هدفين بمرمى إيرزوروم سبور

السبت 27/فبراير/2021 - 09:49 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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يسرى غازى
تصدر مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى والمعار من نادى الزمالك تويتر بعد تسجيله هدفين فى مباراة فريقه بمرمى إيرزوروم سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

وواصل مصطفي محمد، تألقه مع فريقه جالاطة سراي التركي بعد قيادة فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

وارتفع رصيد مصطفي محمد إلي 6 أهداف من 6 مباريات منذ وصوله لفريق جالطا سراي، الأمر الذي جعل فاتح تريم مدرب فريقه يعتمد عليه بدلا من النمر الكولومبي راداميل فالكاو.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على تويتر، فإن مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالطة سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.


كما يعتبر مصطفى محمد ثانى لاعب فى جالطة سراى يصل إلى 5 أهداف فى الدوري التركي بعدد مباريات أقل منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبى جوميز بنفس عدد الأهداف فى 4 مباريات خلال موسم 2007 - 2008.


وتحدث فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي عن إمكانية تفعيل بند شراء مصطفي محمد، حيث رد قائلًا: "هذا بالطبع شيء سيتقرر بمرور الوقت خلال اجتماعاتنا مع الإدارة".


وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "Sporx" التركية: "من الواضح أن الجميع يشعر بالدفء تجاه مصطفى محمد، لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة".


وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أجرى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي تبديلًا هجوميًا بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلًا منه راداميل فالكاو.

وفي الدقيقة 38 استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أجرى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي تبديلًا هجوميًا بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلًا منه راداميل فالكاو.

وارتفع رصيد جالاتا سراي في صدارة ترتيب الدوري التركي بـ57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة في هذه الجولة ضد دنيزلي سبور، في المقابل توقف رصيد إيرزوروم سبور بالمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.
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