صيدلة عين شمس تواصل فعاليات برامج تدريب العاملين

قال الدكتور خالد أبو شنب، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن وحدة ضمان الجودة بالكلية، تواصل عقد برامج تدريبية للعاملين بالكلية، بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، حول البرامج الآتية:
1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الأداء الوظيفي.
2_ التحول الرقمي .
3_ إعداد القادة.
4_إدارة الذات والتنمية البشرية.
5_ إدارة الأزمات والكوارث .
وأشار الدكتور خالد إلى أن الدورات، بدأت من يوم 15 فبراير وتستمر حتى 8 مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوى الأداء الوظيفي.
كما يتقدم الدكتور محمود شوقي المتيني بالتهنئة لفريق عمل المعهد ASU MENA FAIMER ؛ لحصول مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.
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وأكد أن لجنة التحكيم أشادت بالخطة المقدمة من المعهد الإقليمي لزمالة التعليم الطبي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط ممثلا عن جامعة عين شمس كشريك أكاديمي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراعي للمؤتمر، والتى تعكس تميز التعليم الطبي في مصر بوجه عام و جامعة عين شمس بوجه خاص .