صيدلة عين شمس تواصل فعاليات برامج تدريب العاملين

قال الدكتور خالد أبو شنب، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، إن وحدة ضمان الجودة بالكلية ، تواصل عقد برامج تدريبية للعاملين بالكلية، بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، حول البرامج الآتية:





1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الأداء الوظيفي.

2_ التحول الرقمي .

3_ إعداد القادة.

4_إدارة الذات والتنمية البشرية.

5_ إدارة الأزمات والكوارث .





وأشار الدكتور خالد إلى أن الدورات، بدأت من يوم 15 فبراير وتستمر حتى 8 مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوى الأداء الوظيفي.





كما يتقدم الدكتور محمود شوقي المتيني بالتهنئة لفريق عمل المعهد ASU MENA FAIMER ؛ لحصول مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.





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وأكد أن لجنة التحكيم أشادت بالخطة المقدمة من المعهد الإقليمي لزمالة التعليم الطبي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط ممثلا عن جامعة عين شمس كشريك أكاديمي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراعي للمؤتمر، والتى تعكس تميز التعليم الطبي في مصر بوجه عام و جامعة عين شمس بوجه خاص .