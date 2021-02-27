تربية الدجاج للرياضة وأكلها محظور.. ما لا تعرفه عن مصارعة الديكة الممنوعة

توفي رجل في جنوب الهند بسبب مشاركة الديك الخاص به في مصارعة تعرف بـ "مصارعة الديوك"، حيث نزف الرجل بدون توقف حتى توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.





ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن هذه الممارسة، حيث تجري مصارعة الديوك ( Kodi Pandem) في الهند بشكل أساسي في شهر يناير، بالتزامن مع احتفال (ماكار سانكرانتي)، وتتم هذه العادة على نطاق واسع في المناطق الساحلية في ولاية أندرا براديش الهندية، وكريشنا، جونتور، جودافارى و المناطق الغربية جودافارى.





ورغم أنها ندرج ضمن المسابقات غير القانونية في الهند، لكنها دائما ما تحدث بين الطيور والديكة، ويقال إنها من وسائل الترفيه القديمة في الهند، وفي وقتنا الحاضر، مصارعة الديوك تجري في ولاية اندرا براديش وأجزاء أخرى من الهند مثل تيلانجانا ، كارناتاكا ، و أوديش.