تربية الدجاج للرياضة وأكلها محظور.. ما لا تعرفه عن مصارعة الديكة الممنوعة

توفي رجل في جنوب الهند بسبب مشاركة الديك الخاص به في مصارعة تعرف بـ "مصارعة الديوك"، حيث نزف الرجل بدون توقف حتى توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.
ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن هذه الممارسة، حيث تجري مصارعة الديوك ( Kodi Pandem) في الهند بشكل أساسي في شهر يناير، بالتزامن مع احتفال (ماكار سانكرانتي)، وتتم هذه العادة على نطاق واسع في المناطق الساحلية في ولاية أندرا براديش الهندية، وكريشنا، جونتور، جودافارى و المناطق الغربية جودافارى.
ورغم أنها ندرج ضمن المسابقات غير القانونية في الهند، لكنها دائما ما تحدث بين الطيور والديكة، ويقال إنها من وسائل الترفيه القديمة في الهند، وفي وقتنا الحاضر، مصارعة الديوك تجري في ولاية اندرا براديش وأجزاء أخرى من الهند مثل تيلانجانا ، كارناتاكا ، و أوديش.
ويتم تربية الديوك خصيصًا لمصارعة الديكة، حيث يتم ربط السكاكين والشفرات بأرجلهم، وعادة ما يؤدي القتال إلى موت أحد الطيور، ويتم تدريب الطيور على القتال على مدار العام، ويحصل الفائز على مبلغ يصل إلى 50.000 روبل أي ما يعادل (700 دولار أمريكي).
كما يتم تنظيم الأحداث التي يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال، حيث يجذب كل حدث الآلاف من الأشخاص، وفي تحقيق عام 2019، وصفت صحيفة واشنطن بوست هذه الممارسة بأنها "سوبر بول لمصارعة الديوك".
ومصارعة الديكة هي رياضة قديمة هناك أدلة على أن مصارعة الديوك كانت هواية في حضارة وادي السند، وكانت هذه الرياضة شائعة في العصور القديمة في الهند والصين وبلاد فارس ودول شرقية أخرى وتم إدخالها إلى اليونان القديمة في زمن ثيميستوكليس (حوالي 524-460 قبل الميلاد).
ولفترة طويلة تأثر الرومان بالاحتقار لهذا التحويل اليوناني، لكنهم انتهوا بتبنيه بحماس شديد لدرجة أن الكاتب الزراعي كولوميلا (القرن الأول الميلادي) اشتكى من أن أتباعه غالبًا ما ينفقون ميراثهم بالكامل في الرهان على الديكة.
ووفقًا لدراسة حديثة، فإنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الطيور قد ساهمت كثيرًا في الطيور المنزلية الحديثة، وقد يكون الدجاج من ثقافة هارابان في وادي السند (2500 - 2100 قبل الميلاد) كانت المصدر الرئيسي للانتشار في جميع أنحاء العالم، وتشير الدلائل إلى أن الدجاج كان يستخدم للرياضة وليس للطعام وأنه بحلول عام 1000 قبل الميلاد كان لديهم أهمية دينية.