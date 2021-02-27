اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب قرار حظر استيراد المجزءات .. تفاصيل

قال محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن قرار حظر استيراد الدواجن ومجزءاتها ومصنعاتها، صدر من لجنة وزارية رفيعة المستوى؛ بهدف حماية المنتج الوطني، ودعم منتجي الدواجن في مصر.

وأضاف العناني للإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إن هناك لجنة مشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والتجارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، واتحاد منتجى الدواجن، قررت منع استيراد 58 الف طن من الدواجن، و7 آلاف طن مجزءات؛ حماية للمنتج المصرى ودعما للمربين.

واوضح العنانى أن اللجنة تفهمت زيادة إنتاج الدواجن في مصر والذى يبلغ مليون و500 الف طن ، بالإضافة لوضع منتجى الدواجن الذين يعانون من ارتفاع أسعار الصناعة وخاصة الأعلاف وتداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى أن دول العالم تدعم منتجيها وخاصة في البرازيل واوكرانيا التي تتعرض لخسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا وتبيع إنتاجها بأقل الأسعار .