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محافظات

عبر الإنترنت.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة حول لغة الجسد في المقابلات الشخصية

السبت 27/فبراير/2021 - 11:42 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان " أسرار لغة الجسد" وحاضر فيها محمد أبو هاشم ، خبير لغة الجسد، عبر البث المباشر على صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك.

قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية والتثقيفية لتوعية المهندسين وأسرهم .

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وأضاف أن النقابة حريصة على التباعد الاجتماعى حرصا على سلامة المهندسين وتم بث الندوة اون لاين بدون حضور وستناقش العديد من اسرار لغة الجسد والتدريب عليها خاصة فى مقابلات العمل وذلك لتعريف حديثى التخرج بها لتأهيلهم لسوق العمل .

من جانبه شرح محمد أبو هاشم ، خبير لغة الجسد ، أساسيات لغة الجسد والإشارات والعلامات التى يقوم بها اى شخص فى مقابلات العمل منعا للوقوع فى أخطاء ،مؤكدا أن كل حركة تعبيرية يقوم بها اى شخص فهى تدل على ما يشعر به من شعور سلبى مثل التوتر والارهاق مما يعطى انطباعا سيىئاً لمن يقوم المقابلة .

وأضاف أنه يجب مراعاة اختلاف الثقافات فى تحليل لغة الجسد لأنها باختلاف من ثقافة إلى أخرى حسب البيئة التى ينشأ فيها كل شخص موضحا أن هناك قواعد لتحليل لغة الجسد وتفسيرها منها قوة الملاحظة والممارسة المستمرة لهذه اللغة .

وأكد أن لغة الجسد لا تعطى أحكاما ولكن تعطى انطباعات موضحا أن المرأة بارعة فى تغيير لغة الجسد منها تغيير نبرة صوتها على العكس من الرجل نظرا لقوة المسارات العقلية للمرأة اكبر واقوى من الرجل.

كما تحدث خبير لغة الجسد عن العلامات والإشارات التى يجب مراعاتها للسيطرة فى الحديث والمقابلات والتى يستخدمها رؤساء العالم فى إلقاء التحية والحديث والتى تشير إلى قوة الشخص وسيطرته .

وفى نهاية اللقاء أجاب على أسئلة المهندسين من خلال البث المباشر وتم تقديم شهادة تقدير المحاضر من نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم الشكر له لمجهوده فى الندوة.

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