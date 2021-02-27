بعد إصابتها بالسرطان.. لينا شاكر تداعب عمرو أديب بسبب تساقط شعرها.. فيديو

علقت الإعلامية لينا شاكر، على إصابتها بالسرطان، ونشر صور الفوتوسيشن لها وهي بلا شعر، قائلة "كان هدفي دعم الملايين الذين يعانون من مرض السرطان، ودعم فكرة أنهم ليسوا أقل جمالاً بعد تساقط شعرهم".





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنا الحمد لله زي الفل.. واكتشفنا الورم في بدايته، ولم يكن انتشر بشكل كبير"، متابعة: "أخذت الكيماوي لمدة 8 أشهر كإجراء وقائي لكي لا يأتي مرة أخرى".





وأوضحت: "أنا الحمد لله زى الفل.. وبنتعلم دروس كتيرة جدا من المرض.. ولما جالى كنت عارفة الخطوات.. من بداية التحاليل حسيت أنا عارفة رايحة فين وطلع مرض السرطان، وكان قلبى حاسس.. وربنا له حكمة فى إصابتى".





وأشارت: "أكيد هرجع الشغل، بس كان فيه ضعف في المناعة، وشعري بدأ يطلع مرة أخرى"، مداعبة "عمرو أديب"، قائله: "هيكون فيه منافسة بيني وبينك.. اللي عندي ممكن أنافس قرعة حضرتك"، ليرد "أديب"، قائلا: "البقاء للأصلع".