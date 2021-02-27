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عبد المنعم سعيد : موقف أمريكا تجاه السعودية في مقتل خاشقجي سياسي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:49 م
جمال خشقجى
جمال خشقجى
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ندى رأفت

 أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، أن الموقف الأمريكي تجاه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي من الدور السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يعمل من خلال  أسلوب "إعادة التشغيل" من التحرك الاستراتيجي والتحالف والتعاون وغيرهم بما يتعلق بحقوق الإنسان، موضحًا أن بيان أمريكا تجاه السعودية به علامات سوداء كثيرة.

 

وأضاف "سعيد"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن بيان أمريكا له دور سياسي، ولا يوجد خلاف بأن مقتل خاشقجي كان جريمة بشعة، ولكن أمريكا تحولت إلى قاضي في قضية خاشقجي، وليس من حقها أن تكون هي القاضي في العالم.

 

وأوضح أن البيان الصادر من الخارجية السعودية كان يجب أن يكون به بعض التوضيح، مؤكدًا أن القضية سياسية فقط، وبايدن يريد إرضاء حلفائه، موضحًا أن التدخلات الأمريكية دائمًا بها تجاوز.

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