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لتبرير رؤية الرسول.. شيخ عموم المقارئ: حضور الشحات للنقابة ليس للتحقيق

السبت 27/فبراير/2021 - 11:55 م
الشحات
الشحات
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ندى رأفت

أكد الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، أن تصريح الشيخ محمود الشحات بأن الرسول جاءه فى المنام واخذه للسماء السابعة كان مفاجأة، موضحًا أن الحديث في مثل هذه المناطق الروحانية، حساس، ويحتاج إلى توضيح.

وأضاف "حشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن حديث الشيخ محمود الشحات في منامه عن رؤية رسول الله ليست جريمة، لكن الرأي العام ثار على الرقابة، وتم توضيح الأمر من خلال استدعاء الشيخ الشحات للتعرف على ما يقصده، ويتم إصدار بيان لتبرير ذمته وليس هذا للتحقيق معه.

وأوضح أن حضور الشيخ لكي يبين الخطأ الذي وقع فيه المواطنون، ولتصدر النقابة بيانا؛ لكي يقتنع الناس بحلم الشيخ، مؤكدًا أن حكي الرؤية ليس عليه مأخذ، لكن من رأي هذا يجب أن لا يحدث بها لكي يراها مرة ثانية.

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