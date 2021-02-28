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مرأة

مغذي ومفيد.. طريقة عمل كيك اللبن والفستق بمذاق لا يقاوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:03 ص
كيك بالفستق
كيك بالفستق
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيك اللبن والفستق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكيك.

مقادير كيك اللبن والفستق

4 بيضة
باكو محسن كيك
كوب سكر
كوب دقيق
بشر ليمونة
ملعقة صغيرة فانيليا
لتر لبن
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة دقيق
كوب لبن مكثف محلى
نصف لتر لبن
الوجه
نصف كيلو سكربودرة
2 ليمونة عصير
6 حبة فراولة طازجة  سليمة بالورق
2 كوب فستق  مطحون ناعم

طريقة تحضير كيك اللبن والفستق

* • يخفق البيض مع السكر في العجانة

* • يضاف الدقيق بالتدريج مع النشا مع اللبن المحلى المكثف

* • تخفق جيدا لمدة 3 دقائق ثم يضاف اللبن والسكر وباقي اللبن

* • ويستكمل خفق الكيكة ثم تصب في قالب مدهون بالزبدة والدقيق

* • تدخل الفرن حتى تمام النضج

للتزيين

* • يخلط السكر البودرة مع عصير الليمون وتقلب جيدا ثم توضع على وجه الكيكة وتزين بالفسدق المجروش وتقدم

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