مغذي ومفيد.. طريقة عمل كيك اللبن والفستق بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيك اللبن والفستق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكيك.

مقادير كيك اللبن والفستق

4 بيضة

باكو محسن كيك

كوب سكر

كوب دقيق

بشر ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا

لتر لبن

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة دقيق

كوب لبن مكثف محلى

نصف لتر لبن

الوجه

نصف كيلو سكربودرة

2 ليمونة عصير

6 حبة فراولة طازجة سليمة بالورق

2 كوب فستق مطحون ناعم

طريقة تحضير كيك اللبن والفستق

* • يخفق البيض مع السكر في العجانة

* • يضاف الدقيق بالتدريج مع النشا مع اللبن المحلى المكثف

* • تخفق جيدا لمدة 3 دقائق ثم يضاف اللبن والسكر وباقي اللبن

* • ويستكمل خفق الكيكة ثم تصب في قالب مدهون بالزبدة والدقيق

* • تدخل الفرن حتى تمام النضج

للتزيين

* • يخلط السكر البودرة مع عصير الليمون وتقلب جيدا ثم توضع على وجه الكيكة وتزين بالفسدق المجروش وتقدم

