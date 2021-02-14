ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد الحب.. طريقة عمل كيك الفراولة بأسهل الخطوات

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:37 ص
طريقة عمل كيك الفراولة
طريقة عمل كيك الفراولة
Advertisements
هاجر هانئ
يحتفل العالم اليوم الأحد 14 فبراير بـ عيد الحب، وتعتبر كيك الفراولة من أكثر الحلويات التي تتناسب مع الاحتفال بـ الفلانتين.

وتقدم الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، طريقة عمل كيك الفراولة في المنزل.

مقادير كيكة جيلي الفراولة
2 كوب دقيق 
ثلاثة أرباع كوب زيت
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر 
1 ونصف كوب سكر 
ثلاثة أرباع كوب لبن 
4 بيضات 
فانيليا 
كيلو فراولة 
2 عبوة جيلي فراولة 
2 كوب ماء 
كريمة مخفوقة 

اقرأ أيضا:

طريقة تحضير كيكة جيلي الفراولة
-اخفقى البيض ثم ضيفي السكر واستمري في الخفق حتى يذوب السكر ثم ضيفي الزيت واللبن والفانيليا
-ضيفي الدقيق مع البيكنج باودر واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة
-صبي العجينة في قالب كيك مدهون وادخليها فرن على حرارة متوسطة
-اخرجيها من الفرن لتبرد بمجرد ان تنضج ثم غطي الكيك بطبقة سميكة من الكريمة المخفوقة
-اقسمي الفراولة نصفين وغطي بها الكريمة ثم ادخليها الثلاجة حتى تتماسك جيدا
-ذوبي البودرة في الماء الساخن لعمل الجيلي ثم ضيفي اليه الماء البارد واتركيها لتثقل
-املأي الفراغات بين الفراولة بالجيلي وقدميها باردة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 4 طرق سهلة وسريعة.. طريقة التشيز كيك

كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

طريقة عمل ليمون مكرمل

طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

أول خلاف بين بايدن وتل أبيب.. أمريكا تهدد إسرائيل بحرمان طائراتها من الهبوط على أراضيها

نادر السيد: الزمالك قدم أداء عالميا أمام المولودية

أخبار الرياضة.. بشرى لـ جماهير ريال مدريد بشأن راموس.. وسبب وحيد يعيق احتراف الشناوي

ولد بالمغرب ويرجع نسبه للإمام علي .. صدى البلد داخل ضريح سلطان العرب بالأقصر.. فيديو

متسهرش ونام 8 ساعات .. حيل ومشروبات تنقص وزنك 8 كيلو شهريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو