في عيد الحب.. طريقة عمل كيك الفراولة بأسهل الخطوات

يحتفل العالم اليوم الأحد 14 فبراير بـ عيد الحب، وتعتبر كيك الفراولة من أكثر الحلويات التي تتناسب مع الاحتفال بـ الفلانتين.
وتقدم الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، طريقة عمل كيك الفراولة في المنزل.
مقادير كيكة جيلي الفراولة
2 كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب زيت
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ونصف كوب سكر
ثلاثة أرباع كوب لبن
4 بيضات
فانيليا
كيلو فراولة
2 عبوة جيلي فراولة
2 كوب ماء
كريمة مخفوقة
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طريقة تحضير كيكة جيلي الفراولة
-اخفقى البيض ثم ضيفي السكر واستمري في الخفق حتى يذوب السكر ثم ضيفي الزيت واللبن والفانيليا
-ضيفي الدقيق مع البيكنج باودر واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة
-صبي العجينة في قالب كيك مدهون وادخليها فرن على حرارة متوسطة
-اخرجيها من الفرن لتبرد بمجرد ان تنضج ثم غطي الكيك بطبقة سميكة من الكريمة المخفوقة
-اقسمي الفراولة نصفين وغطي بها الكريمة ثم ادخليها الثلاجة حتى تتماسك جيدا
-ذوبي البودرة في الماء الساخن لعمل الجيلي ثم ضيفي اليه الماء البارد واتركيها لتثقل
-املأي الفراغات بين الفراولة بالجيلي وقدميها باردة