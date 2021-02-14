في عيد الحب.. طريقة عمل كيك الفراولة بأسهل الخطوات

مقادير كيكة جيلي الفراولة

2 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب زيت

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ونصف كوب سكر

ثلاثة أرباع كوب لبن

4 بيضات

فانيليا

كيلو فراولة

2 عبوة جيلي فراولة

2 كوب ماء

كريمة مخفوقة





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طريقة تحضير كيكة جيلي الفراولة

-اخفقى البيض ثم ضيفي السكر واستمري في الخفق حتى يذوب السكر ثم ضيفي الزيت واللبن والفانيليا

-ضيفي الدقيق مع البيكنج باودر واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة

-صبي العجينة في قالب كيك مدهون وادخليها فرن على حرارة متوسطة

-اخرجيها من الفرن لتبرد بمجرد ان تنضج ثم غطي الكيك بطبقة سميكة من الكريمة المخفوقة

-اقسمي الفراولة نصفين وغطي بها الكريمة ثم ادخليها الثلاجة حتى تتماسك جيدا

-ذوبي البودرة في الماء الساخن لعمل الجيلي ثم ضيفي اليه الماء البارد واتركيها لتثقل