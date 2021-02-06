طريقة عمل كيك اللوز والشوكولاتة، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكيك.
مقادير كيك اللوز والشوكولاتة
كيكة الاسفنجية
45 جرام دقيق
لوز 45 جرام
سكر بودرة 140 جرام
صفار بيض
35 جرام كريمة
35 جرام كاكاو بودرة
50 جرام شوكولاتة بالحليب
100 جرام زبدة
210 جرام بياض بيض
50 جرام سكر
موس شوكولاتة بالحليب
125 مل كريمة
125 مل حليب
50 جرام صفار بيض
25 جرام سكر
350 جرام شوكولاتة بالحليب
450 جرام كريمة مخفوقة
جناش الشوكولاتة الداكنة
100 مل كريمة
20 جرام جلوكوز
120 جرام شوكولاتة داكنة كريمة اللوز
25 مل حليب
88 مل كريمة
175 جرام برالين اللوز
10 جرام جيلاتين جليز الشوكولاتة الداكنة
120 جرام شوكولاتة داكنة
500 جرام جليز
100 جرام برالين بندق
للتزيين
شرائح لوز محمص
طريقة تحضير كيك اللوز والشوكولاتة
كيك
* في العجان يخفق صفارالبيض وسكر البودرة
* ثم يضاف المقادير الجافة ويقلب وتضاف الزبدة والشوكولاتة المذابة ويضاف المارينج وتمتزج جميع المكونات
* ثم يوضع خليط الكيك على صاج مبطن بورق زبدة
جناش الشوكولاتة
* يخلط الكريمة والجلوكوز على النار ثم يضاف الشوكولاتة وتقلب ثم توضع
* قالب كيك صغير وتدخل الفريزر حتى تتماسك
كريمة اللوز
* تخلط الكريمة والحليب على النار ثم يرفع ويضاف البرالين اللوز وجيلايتن حتى الذوبان ثم توضع على طبقة جناش الشوكولاتة المجمدة ثم تدخل الفريزر مرة أخرى حتى تتماسك
موس شوكولاتة بالحليب
* تخلط الكريمة والحليب حتى الغليان ويخفق صفار البيض مع السكر ثم تضاف للخليط ثم يرفع من على النار ويضاف الجلياتين ويذوب وثم تضاف الكريمة المخفوقة
الجليز
* يسخن الجليز ثم يضاف برالين البندق ويذوب شوكولاتة داكنة
* في قالب كيك توضع طبقة الكيك ثم تضاف طبقتي الكريمة والجناش المجمدين ثم يغطى بالموس ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك
* ثم تقلب وترش بالجليز على الوجه وتزيين باللوز المحمص