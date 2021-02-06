طريقة عمل كيك اللوز والشوكولاتة، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكيك.

مقادير كيك اللوز والشوكولاتة

كيكة الاسفنجية

45 جرام دقيق

لوز 45 جرام

سكر بودرة 140 جرام

صفار بيض

35 جرام كريمة

35 جرام كاكاو بودرة

50 جرام شوكولاتة بالحليب

100 جرام زبدة

210 جرام بياض بيض

50 جرام سكر

موس شوكولاتة بالحليب

125 مل كريمة

125 مل حليب

50 جرام صفار بيض

25 جرام سكر

350 جرام شوكولاتة بالحليب

450 جرام كريمة مخفوقة

جناش الشوكولاتة الداكنة

100 مل كريمة

20 جرام جلوكوز

120 جرام شوكولاتة داكنة كريمة اللوز

25 مل حليب

88 مل كريمة

175 جرام برالين اللوز

10 جرام جيلاتين جليز الشوكولاتة الداكنة

120 جرام شوكولاتة داكنة

500 جرام جليز

100 جرام برالين بندق

للتزيين

شرائح لوز محمص

طريقة تحضير كيك اللوز والشوكولاتة

كيك

* في العجان يخفق صفارالبيض وسكر البودرة

* ثم يضاف المقادير الجافة ويقلب وتضاف الزبدة والشوكولاتة المذابة ويضاف المارينج وتمتزج جميع المكونات

* ثم يوضع خليط الكيك على صاج مبطن بورق زبدة

جناش الشوكولاتة

* يخلط الكريمة والجلوكوز على النار ثم يضاف الشوكولاتة وتقلب ثم توضع

* قالب كيك صغير وتدخل الفريزر حتى تتماسك

كريمة اللوز

* تخلط الكريمة والحليب على النار ثم يرفع ويضاف البرالين اللوز وجيلايتن حتى الذوبان ثم توضع على طبقة جناش الشوكولاتة المجمدة ثم تدخل الفريزر مرة أخرى حتى تتماسك

موس شوكولاتة بالحليب

* تخلط الكريمة والحليب حتى الغليان ويخفق صفار البيض مع السكر ثم تضاف للخليط ثم يرفع من على النار ويضاف الجلياتين ويذوب وثم تضاف الكريمة المخفوقة

الجليز

* يسخن الجليز ثم يضاف برالين البندق ويذوب شوكولاتة داكنة

* في قالب كيك توضع طبقة الكيك ثم تضاف طبقتي الكريمة والجناش المجمدين ثم يغطى بالموس ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك

* ثم تقلب وترش بالجليز على الوجه وتزيين باللوز المحمص