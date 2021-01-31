صحي ولذيذ .. طريقة عمل بان كيك بالشوفان

بان كيك الشوفان من الأطباق الصحية و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بالأخص على وجبة الفطار.. قدم الشيف شربيني عبر برنامج الشيف طريقة عمل كيك الشوفان بالموز بأسهل الخطوات.
مقادير بان كيك الشوفان بالموز
1 و ربع كوب دقيق
نصف كوب شوفان مطحون
1 و ربع كوب لبن
2 ملعقة بيكنج باودر
ملح
سكر
بيضة
فانيلا
3 ملعقة زيت
-للتقديم
موز
عسل
شرائح لوز
قرفة
فراولة
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طريقة تحضير بان كيك الشوفان بالموز
-تخلط كل المكونات الجافة معا في بولة
- يضاف البيضة واللبن والزيت ويقلبو جيدا
- تدهن الطاسة بالزيت ثم يسوى البان كيك في الطاسة
- يقدم ويزين بالموز والعسل والقرفة والفراولة وشرائح اللوز