صحي ولذيذ .. طريقة عمل بان كيك بالشوفان

مقادير بان كيك الشوفان بالموز

1 و ربع كوب دقيق

نصف كوب شوفان مطحون

1 و ربع كوب لبن

2 ملعقة بيكنج باودر

ملح

سكر

بيضة

فانيلا

3 ملعقة زيت





-للتقديم

موز

عسل

شرائح لوز

قرفة

فراولة

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طريقة تحضير بان كيك الشوفان بالموز

-تخلط كل المكونات الجافة معا في بولة

- يضاف البيضة واللبن والزيت ويقلبو جيدا

- تدهن الطاسة بالزيت ثم يسوى البان كيك في الطاسة