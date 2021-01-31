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مرأة

صحي ولذيذ .. طريقة عمل بان كيك بالشوفان

الأحد 31/يناير/2021 - 09:32 ص
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك بالشوفان
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هاجر هانئ
 بان كيك الشوفان من الأطباق الصحية و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بالأخص على وجبة الفطار.. قدم الشيف شربيني عبر برنامج الشيف طريقة عمل كيك  الشوفان بالموز بأسهل الخطوات.


مقادير بان كيك الشوفان بالموز
1 و ربع كوب دقيق 
نصف كوب شوفان مطحون 
1 و ربع كوب لبن 
2 ملعقة بيكنج باودر 
ملح 
سكر 
بيضة 
فانيلا 
3 ملعقة زيت 

-للتقديم
موز 
عسل 
شرائح لوز 
قرفة 
فراولة 
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طريقة تحضير بان كيك الشوفان بالموز
-تخلط كل المكونات الجافة معا في بولة
- يضاف البيضة واللبن والزيت ويقلبو جيدا
- تدهن الطاسة بالزيت ثم يسوى البان كيك في الطاسة
- يقدم ويزين بالموز والعسل والقرفة والفراولة وشرائح اللوز
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