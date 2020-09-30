طريقة عمل بان كيك بالموز.. 4 وصفات مختلفة

ووفقًا لموقع "woolworths" إليكِ طريقة عمل بان كيك بالموز والشوفان

- بان كيك بالموز والشوفان للاطفال

مكونات بان كيك بالموز والشوفان

الموز

البيض

حليب اللوز (أو أي حليب)

مستخلص الفانيليا

الشوفان الملفوف الخالي من الغلوتين

مسحوق الخبز

القرفة

الملح

طريقة تحضير البان كيك بالموز والشوفان

- اطبخي لمدة 2-3 دقائق أو حتى يظهر لون بني ذهبي وفقاعات صغيرة حول الحواف، اقلب واطبخ لمدة دقيقتين أكثر.

- اطبخي لمدة 2-3 دقائق أو حتى يظهر لون بني ذهبي وفقاعات صغيرة حول الحواف، اقلب واطبخ لمدة دقيقتين أكثر.

- يُضاف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى مقلاة أو مقلاة كبيرة غير لاصقة وتوضع على نار متوسطة.

- يُضاف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى مقلاة أو مقلاة كبيرة غير لاصقة وتوضع على نار متوسطة.

- صنعودقيق الشوفان أسهل مما تعتقد، فقط ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطها حتى تصبح ناعمة ، حوالي دقيقة واحدة. اترك الخليط لمدة دقيقتين في الخلاط أثناء تسخين المقلاة.

وكشفًا لموقع "thekitchn" إليكم طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض

- طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض

مكونات البان كيك بالموز بدون بيض

1 كوب حليب شوفان (أي بديل لبن غير مشتق من الألبان سيعمل)

1 كوب حليب شوفان (أي بديل لبن غير مشتق من الألبان سيعمل)

طريقة تحضير بان كيك بالموز بدون بيض

- في وعاء متوسط ​​الحجم ، اهرسي الموز جيدًا، اخفقي في زيت جوز الهند، أضف جميع المكونات الجافة واخلطهم معًا تقريبًا، اخفقي في حليب الشوفان حتى يمتزج الخليط جيدًا.





- قم بتغطية مقلاة أو صينية كبيرة غير قابلة للالتصاق بقليل من زيت جوز الهند أو زيت جوز الهند ، ثم سخنيها على نار متوسطة إلى متوسطة عالية.





البان كيك في المقلاة لكل فطيرة، استخدم الجزء الخلفي من الملعقة بشكل خفيف وخفيف لتوجيه خليط البانكيك حتى ينتشر في شكل دائري قطره 4 بوصات، تأكد من ترك مساحة بين الفطائر حتى تتمكن من قلب البان كيك بسهولة. - عندما تكون المقلاة ساخنة ، اعمل على دفعات ، ضعي حوالي 3 ملاعق كبيرة من خليطفي المقلاة لكل فطيرة، استخدم الجزء الخلفي من الملعقة بشكل خفيف وخفيف لتوجيه خليط البانكيك حتى ينتشر في شكل دائري قطره 4 بوصات، تأكد من ترك مساحة بين الفطائر حتى تتمكن من قلب البان كيك بسهولة.





- اطهي على جانب واحد ، حتى تظهر بعض الفقاعات في الأعلى ، والقاع بني ذهبي ، حوالي دقيقتين. اقلب الفطائر ، واتركها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ، لمدة دقيقتين إضافيتين.



