طريقة عمل بان كيك بالموز.. 4 وصفات مختلفة

البان كيك من الوجبات الخفيفة والشهية التى يمكن تقديمها للأطفال بالعديد من الطرق، كما ان البان كيك تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم ليستمد طاقته، ولذلك نقدم 4 طرق مختلفة لتقديم البان كيك بشكل صحي ولذيذ..
ووفقًا لموقع "woolworths" إليكِ طريقة عمل بان كيك بالموز والشوفان
- بان كيك بالموز والشوفان للاطفال
مكونات بان كيك بالموز والشوفان
الموز
البيض
حليب اللوز (أو أي حليب)
مستخلص الفانيليا
الشوفان الملفوف الخالي من الغلوتين
مسحوق الخبز
القرفة
الملح
طريقة تحضير البان كيك بالموز والشوفان
- صنع بان كيك الموز ودقيق الشوفان أسهل مما تعتقد، فقط ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطها حتى تصبح ناعمة ، حوالي دقيقة واحدة. اترك الخليط لمدة دقيقتين في الخلاط أثناء تسخين المقلاة.
- يُضاف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى مقلاة أو مقلاة كبيرة غير لاصقة وتوضع على نار متوسطة.
- أضف خليط البان كيك 1/3 كوب في المرة الواحدة.
- اطبخي لمدة 2-3 دقائق أو حتى يظهر لون بني ذهبي وفقاعات صغيرة حول الحواف، اقلب واطبخ لمدة دقيقتين أكثر.
- قدمي الفطائر مع الفاكهة الطازجة .
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وكشفًا لموقع "thekitchn" إليكم طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض
- طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض
مكونات البان كيك بالموز بدون بيض
2 حبة موز متوسطة النضج
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (يمكنك استخدام أي زيت محايد)
3/4 كوب دقيق
1/2 كوب شوفان سريع الطهي
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 كوب حليب شوفان (أي بديل لبن غير مشتق من الألبان سيعمل)
زيت جوز الهند أو زيت - لطهي الفطائر
طريقة تحضير بان كيك بالموز بدون بيض
- في وعاء متوسط الحجم ، اهرسي الموز جيدًا، اخفقي في زيت جوز الهند، أضف جميع المكونات الجافة واخلطهم معًا تقريبًا، اخفقي في حليب الشوفان حتى يمتزج الخليط جيدًا.
- قم بتغطية مقلاة أو صينية كبيرة غير قابلة للالتصاق بقليل من زيت جوز الهند أو زيت جوز الهند ، ثم سخنيها على نار متوسطة إلى متوسطة عالية.
- عندما تكون المقلاة ساخنة ، اعمل على دفعات ، ضعي حوالي 3 ملاعق كبيرة من خليط البان كيك في المقلاة لكل فطيرة، استخدم الجزء الخلفي من الملعقة بشكل خفيف وخفيف لتوجيه خليط البانكيك حتى ينتشر في شكل دائري قطره 4 بوصات، تأكد من ترك مساحة بين الفطائر حتى تتمكن من قلب البان كيك بسهولة.
- اطهي على جانب واحد ، حتى تظهر بعض الفقاعات في الأعلى ، والقاع بني ذهبي ، حوالي دقيقتين. اقلب الفطائر ، واتركها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ، لمدة دقيقتين إضافيتين.
- انقليها إلى الأطباق ، وضعي فوقها الطبقة المرغوبة ، وقدميها.
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وطبقًا لموقع "food.ndtv" إليكم طريقة عمل البان كيك بالموز والشيكولاته
- طريقة عمل البان كيك بالموز والشيكولاته
بان كيك شوكولاتة الموز هي وصفة فطيرة سهلة مع وضع القليل من الشيكولاته المفضلة لاطفالك.
مكونات بان كيك الموز بالشيكولاته
1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض
2 ملاعق كبيرة سكر بني معبأ
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1 كوب حليب
1 بيضة كبيرة
2 ملاعق كبيرة زيت نباتي
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
2 موز مهروس ناضج جدًا (حوالي 1 كوب)
1/2 كوب رقائق شوكولاتة صغيرة
طريقة تحضير بان كيك الموز بالشيكولاته
- قم بتسخين صينية كهربائية إلى 350 درجة فهرنهايت ، إذا كنت تستخدم واحدة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف تسخن المقلاة قبل طهي الفطائر مباشرة.
- اخفقي الدقيق والسكر البني والبيكنج بودر والملح والقرفة في وعاء كبير.
- اخفقي الحليب والبيض والزيت والفانيليا في كوب قياس كبير. أضيفي المكونات الرطبة حتى تجف ، أضيفي الموز وقلبي حتى تمتزج. قلّب رقائق الشوكولاتة.
- رش المقلاة أو الشواية برذاذ الطبخ، ضع الكمية المطلوبة من خليط البان كيك في صينية أو صينية مسخنة مسبقًا. اطهي حتى تتكون فقاعات صغيرة ثم اقلبها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا فاتحًا.
- قدميها سادة أو مع المشروب المفضل .
ووفقًا لما قدمه موقع "realfoodbydad" إليكم طريقة عمل بان كيك بالموز والعسل
- بان كيك بالموز والعسل
مكونات البان كيك بالموز والعسل
2 كوب دقيق ذاتي التخمير
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 بيض طازج
2 بيض
1 كوب حليب طازج
2 ملعقة كبيرة عسل
50 جرام زبدة ذائبة
2 حبة موز
طريقة تحضير بان كيك بالموز والعسل
1. ينخل الدقيق والقرفة ومسحوق الخبز في وعاء ، اخفقي البيض والحليب والعسل و 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة معًا. يُسكب المزيج في خليط الدقيق ثم يُضاف ثمرة موز مهروسة. باستخدام ملعقة خشبية ، قلّبي جيدًا للمزج معًا.
2. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة منخفضة. ادهنيهم بالقليل من الزبدة المذابة وملعقة في 2 ملعقة كبيرة من الخليط. قم بالطهي لمدة دقيقتين تقريبًا حتى تبدأ الثقوب في الظهور في الأعلى.
3. اقلب البان كيك الوجه الآخر واطهيه لمدة دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا، يُرفع إلى طبق ويُغطى بمنشفة شاي نظيفة للتدفئة.
4. قطّعي باقي الموز إلى شرائح وقدميها فوق كومة من الفطائر. رشي القليل من العسل الإضافي.