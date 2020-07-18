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طريقة عمل بان كيك المانجو.. خطوة بخطوة

السبت 18/يوليه/2020 - 12:32 م
بان كيك المانجو
بان كيك المانجو
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نهى هجرس
يعد البان كيك من الحلويات السهلة، التى يفضلها العديد من الأشخاص، وبمكن تناولها كوجبة صحية للأفطار وخاصة للأطفال الصغار، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل بان كيك المانجو.

مقادير بان كيك المانجو
1 و ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة بيكينج باودر 
2 و نصف ملعقة كبيرة سكر 
ملح 
3 ملعقة كبيرة جوزهند مبشور 
1 و نصف كوب لبن جوزهند 
2 و نصف ملعقة كبيرة زيت جوزهند 
1 ملعقة كبيرة زبدة نباتي 

للصوص
4 مانجو  شرائح مجمدة
2 ملعقة كبيرة ماء 
سكر  حسب الرغبة


طريقة تحضير بان كيك المانجو
* تخلط المكونات السائلة في الخلاط
* تخلط جميع المكونات الجافة معا
* يوضع في الثلاجة حوالي 10 دقائق
* تسوى وحدات البان كيك من الجانبين
* تقدم مع الصوص

الصوص
* تضاف جميع المكونات على النار حتى يسوى الخوخ
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