بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ميني بان كيك ..فيديو

تحتار الكثير من ربات المنزل أثناء إعداد الوجبات الشهية لأفراد أسرتها فى المنزل، لذا نقدم إليكِ طريقة عمل ميني بان كيك من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".
مقادير ميني بان كيك
1 ونصف كوب دقيق
ربع كوب سكر
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملح
ملعقة صغيرة فانيليا
1 و ربع كوب لبن دافئ
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة كبيرة زبدة
-الصوصات
2 كوب صوص شوكولاتة
2 كوب كريمة بسكوت
2 كوب صوص بلوبيرى
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-التزين
بلوبيرى
أعواد قرفة
بودرة كاكاو
فول سودانى محمص
سكر بودرة
توت احمر
طريقة تحضير ميني بان كيك
- يخلط الدقيق مع السكر والبيكينج باودر والملح والفانيليا واللبن والبيكينج صودا
- في الطاسة يوضع الزبدة أو يمكن استخدام سبراي الزيت
- يوضع أقراص من العجينة باستخدام الكبشة أو ملعقة الآيس كريم
- ثم تقلب الأقراص على الجهة التانية
- وتقدم مع الصوص المفضل وتزين حسب الرغبة