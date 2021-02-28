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فن

خاص| بعد نجاح غابة.. مروان بابلو يحضر لألبوم جديد

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
علم موقع صدى البلد أن مغني الراب مروان بابلو يحضر لألبوم جديد تطرح أغانيه سينجل قريبا، ويصور مروان كل أغانيه على طريقة الفيديو كليب.

وتصدر مروان بابلو تريند رقم 1 على موقع "يوتيوب" بأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "غابة".

تقول كلمات الأغنية: " السلام عليكم اظهر يا مختفي .. الصورة مش واضحة بس مش هتفرق .. فاكرينها بالحظ جت عشان ببتسم .. كل التماثيل هتتكسر .. مش بمثل أنا مش ببتذل .. أصارحك في وشك أنا مش حتكسف .. الشياطين عمالة تزن في ودني.. كلامكو كله مثير للشفقة .. أول ما جيت حلت البركة .. طبقنا طابق على طبقك .. دوا حقي دي مش صدقة .. حلكِ مني عشان انت عطلة .. مشفتكوش أيام الحارة .. أيام ما سهرنا تحت المطرة .. أيام الأكشن والإثارة".

وكان مروان بابلو قد أعلن في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة للغناء في انتظار الألبوم الجديد له.
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