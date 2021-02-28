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سيارات

مواصفات وأسعار انفينيتي QX80 2021 في السعودية.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:07 ص
انفينيتي QX80 2021
انفينيتي QX80 2021
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أماني نوار
وصلت سيارة انفينيتي QX80 2021، إلى المملكة العربية السعودية، وهي سيارة SUV فاخرة، وتأتي بمظهر جرئ، وديناميكي مع مصابيح أمامية LED، مستوحى شكلها من العين البشرية ، وتتمتع بشبك أمامي بالقوس المزدوج الاكثر طولا وعرضا مع إطار من الكروم.

وتتمتع مقصورة السيارة بفخامة التصميم ورحابتها، وتمتلك ثمانية مقاعد، كما تتمتع السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب ، مع مقاعد جلدية ، ومساند رأس ، وتطعميات مقصورة داخلية .

تتوفر بالسيارة أنظمة سلامة ومساعدة سائق ، وتشتمل على نظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية ، مع وسائد لحماية جانب الحوض ، الصدر للسائق ، مع وسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف .


تستمد السيارة قوتها بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر قوة 400 حصان ، وعزم دوران 560 نيوتن.متر ، كما يتصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات ، مع نظام دفع رباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي ، وذلك مع إعدادات الدفع الرباعي العالي.

وتتوفر السيارة بالمملكة العربية السعودية بأسعار وفقا للفئات
الفئة الأولى  لوكس سينسوري: 329,900 ريال
الفئة الأولى لوكس سينسوري برو أكتيف: 356,900 ريال




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