مواصفات وأسعار انفينيتي QX80 2021 في السعودية.. صور



وتتوفر السيارة بالمملكة العربية السعودية بأسعار وفقا للفئات

الفئة الأولى لوكس سينسوري: 329,900 ريال



الفئة الأولى لوكس سينسوري برو أكتيف: 356,900 ريال















































وصلت سيارة انفينيتي QX80 2021، إلى المملكة العربية السعودية، وهي سيارة SUV فاخرة، وتأتي بمظهر جرئ، وديناميكي مع مصابيح أمامية LED، مستوحى شكلها من العين البشرية ، وتتمتع بشبك أمامي بالقوس المزدوج الاكثر طولا وعرضا مع إطار من الكروم.وتتمتع مقصورة السيارة بفخامة التصميم ورحابتها، وتمتلك ثمانية مقاعد، كما تتمتع السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب ، مع مقاعد جلدية ، ومساند رأس ، وتطعميات مقصورة داخلية .تتوفر بالسيارة أنظمة سلامة ومساعدة سائق ، وتشتمل على نظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية ، مع وسائد لحماية جانب الحوض ، الصدر للسائق ، مع وسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف .تستمد السيارة قوتها بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر قوة 400 حصان ، وعزم دوران 560 نيوتن.متر ، كما يتصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات ، مع نظام دفع رباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي ، وذلك مع إعدادات الدفع الرباعي العالي.