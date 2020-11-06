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سيارات

انفنيتي تصدر سيارة بنسخة للشرق الأوسط

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
طرحت شركة إنفنيتي الرائدة في صناعة السيارات أحدث طرازاتها السيارة QX80 موديل 2021 رباعية الدفع الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وذلك من أجل مستهلكي الشرق الأوسط. 

وتعتمد نظام السيارة على طرازات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة، وأضافت بها نظام إنفنيتي اللمس الترفيهي والمعلومات، بالإضافة إلى شاشتين فائقتي الوضوح وخرائط ثلاثية الأبعاد، وقدرات الدمج مع نظام " آبل كار بلاي" و " أندرويد أوتو "وتحتوي السيارة على محرك هائل القوة ثماني الأسطوانات سعة 5.6 لتر، وصندوق تروس اوتوماتيك من 7 سرعات ، وتتسع مقصورتها الداخلية لـ7 أو 8 ركاب.

يذكر أن كشفت شركة إنفنيتي للسيارات عن استكمال الاستعداد للكشف عن سيارة QX55 الجديدة كليا وذلك في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك تعود انفينتي إلى تصنيع فئة الكروس أوفر من جديد.

ولم تكشف انفينتي عن أي  معلومات خاصة عن السيارة، ولكن من المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى صالات العرض في ربيع 2021.

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