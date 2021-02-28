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سيارات

قبل ماتشتري سيارة مستعملة.. أسهل طريقة لاكتشاف التلاعب في العداد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:28 ص
عداد السرعة
عداد السرعة
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أماني نوار
بعض مالكي السيارة يقومون بالتلاعب في عداد الكيلومترات، من أجل زيادة سعرها عند بيعها.. إليكم الطريقة التي يتم بها التلاعب في العداد.

اكد نادي السيارات الألماني أنه يمكن للمحتالين تزييف عداد السرعة للسيارات الحديثة، عن طريق الكثير من الطرق مثل المقبس أو عن طريق موصل تشخيص عداد السرعة .

وأوضح نادي السيارات الألماني أنه لا يتم تخزين بيانات الكيلومترات ، ولكن في الغالب انها ليست مشكلة للمحتالين ذوى الخبرة .

كما يوصى الخبراء دائما بالتحقيق من فواتير الإصلاح ، بالإضاافة إلى التقارير المتعلقة بالسيارة ، وخاصة التي يكون مكتوب بها المسافة المقطوعة بالكيلومترات ، والتحقق من الإداخالات داخل كتيب الفحص .

بالإضافة إلى التواصل مع مالك السيارة السابق من أجل التحقق من قراءة العداد عند البيع ، وبعد هذه العملية يتم فحص السيارة ، ومقارنة حالة المقاعد والدواسات ، وقراءة العداد .

كما يتعين على البائع التأكيد على المسافة الفعلية في عقد الشراء ،مع تجنب عبارات مثل الاميال ، وذلك وفقا لعداد السرعة ، ولكن في بعض الاحيان يمكن إجراء فحص السيارة المستعملة في المركز المتخصص ، والتحقق في التلاعب .

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