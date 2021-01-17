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سيارات

علامات تدل على تلف عداد السرعة في السيارة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:01 م
عداد السرعة
عداد السرعة
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أماني نوار

يعتبر مؤشر السرعة هو من اهم وسائل الامان في السيارة ، وعند القراء الغير دقيقة له  يعرضك لمخالفة مرورية ، لذلك يجب التعرف على طريقة الكشف على مؤشر السرعة في حالة حدوث أي خلل لإصلاحه .

 يتم قراء عداد السرعة عن طريق كابل ممتد إلى علبة التروس الخاصة بناقل الحركة المثبت في السيارة ، لأنه يعمل على قياس معدل التغير في النبضات الكهربائية  الناتجة عن الحركة

 ستجد ان مؤشر السرعة يقوم بترجمة تلك النبضات وقياس المدة بين كل إشارة وأخرى ، وذلك يمكنه قراء السرعة التي تسير بها السيارة ،ولكن في حالة سماع أصوات خافتة في لوحة العدادا فهذا يدل على وجود تلف يجب الكشف عنه.

اما إذا لاحظت أن عداد السرعة قفز من سرعة إلى أخرى دون المرور بالسرعات المعروفة فهذا يدل على أن عداد السرعة قد تعرض للتلف أو أن اجهزة الاستشعار لم تعد ترسل إشار بدقة .

ونصح خبراء السيارات عند ملاحظة هذا الخلل بالتوجه إلى احد الفنيين لاستبدال كابلات السرعة ، أو بتنظيف الحساسات ،كما تعتبر العوامل الجوية أيضا من ضمن الأشياء التي تؤثر على مؤشر السرعة  لذلك يجب إصلاح هذا التلف حرصا على الأمان و على تجنب مخالفات المرور.

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