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رياضة

إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي عقب تألق أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن موقف النادي الأهلي عقب تألق أحمد ياسر ريان لاعب الفريق المعار لـ سيراميكا كليوباترا.

وأكد إبراهيم فايق عبر برنامجه " جمهور التالته " أن النادي الأهلي قرر عودة احمد ياسر ريان عقب انتهاء إعارته مع فريق سيراميكا كليوباترا في ظل حاجة الفريق له خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ابراهيم فايق أن الأهلي قراراه باعارة ريان لم يكن بسبب ضعف مستوى اللاعب، ولكن ريان هو من طلب الإعارة لضمان المشاركة أساسيا مع الفريق لحجز مقعد أساسي في المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو. 

وأضاف أن قرار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي بعدم مشاركة اي لاعب لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه كان في محله، وزاد من رغبة اللاعبين في القتال على المشاركة وتقديم أفضل أداء. 

وأشار إلى أن الأهلي أيضا فضل وقتها إعارة احمد ياسر نظرا لوجود مروان محسن وصلاح محسن بالاضافة للتعاقد مع والتر بواليا.


وأجرى أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار له من النادي الأهلي، جراحة في مرفق اليد، أمس السبت، بأحد مستشفيات القاهرة، ونشر صورة، عبر حسابه على "انستجرام"، بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد، قائلا: "الحمدلله".


ونجح أحمد ياسر ريان، في الوصول للهدف السادس له هذا الموسم، بقميص سيراميكا، من أصل 13 مباراة لعبها في الموسم الجاري مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.


وشارك أحمد ياسر هذا الموسم، في 13 مباراة، في مختلف المسابقات، مقسمة بين 10 مباريات في الدوري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في كأس مصر.
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