حياة كريمة تعيد الحياة لأهالى قرية أولاد صبور في الدقهلية.. شاهد

تعمل الدولة جاهدة للارتقاء بالقرى بجميع المحافظات من اجل حياة كريمه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وفى محافظة الدقهلية كان الموعد مع ما تمناه ابناء قريه اولاد صبور وهي قريه تابعه للوحدة المحلية بالعصافرة التابعة لمدينة المطرية تلك المدينه التي تحتاج لجهود كثيره من اجل التطوير.





حيث جرى اختيارها ضمن المرحله الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتطوير القرى بإعتبارها من القرى التكثر فقرا وذلك لتنفيذ مشروعات المبادرة بها حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات بها 26 مليون جنيه و إستهدفت تطوير و إحلال وتجديد الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية لتستهدف الإرتقاء بالمستوى الإجتماعى والبيئى والإقتصادى للأسرة بالقريه .





كما استفاد من أعمال التطوير 2500 نسمه من ابناء القرية والقرى المجاورة بإعتبارها من القرى الأكثر فقرا بالمحافظة وتشمل العزب المستفيده إلى جانب أولاد صبور عزب الضهير و أبو خضير وبطل شميس والخلايفه .





شملت المشروعات رصف طريق القرية المؤدى إلى وحدة طب الاسرة بطول نصف كيلو وبإعتماد مالى مليون جنيه و احلال وتجديد الكوبرى المؤدى إلى وحده طب الأسرة بطول 4 متر وعرض 2.20 متر باعتماد قدرة 100 ألف جنيه و مشروع تطوير ورفع كفاءة الوحده الصحيه بالقرية بتكلفة حوالى 18 مليون جنيه و توريد وتركيب محول للوحده الصحيه بقيمه 430 ألف جنيه.





وشملت المشروعات إعاده بناء 7 منازل وتشطيبهم تشطيب كامل بالتنسيق مع وزاره التضامن و الهيئه القبطيه الإنجيليه بقيمه مليون جنيه حيث كانت الامطار تغرق هذه المنازل.كما تم دعم شبكات الإناره العامه بالقريه بعدد 50 كشاف بقيمه 100 ألف جنيه ومشروع تجميل وزراعه أشجار و رسم جداريات بقيمه 50 الف جنيه بالجهود الذاتيه ودعم شبكات الكهرباء وتغير اسلاك الكهرباء بالقريه بالكامل وتدعيمها بمحولات جديده بتكلفه 5مليون جنيه ورصف الطريق المؤدى الي مركز شباب الضهير واولاد صبور بتكلفه مليون و 770 ألف جنيه .





كما شملت التعمال تنفيذ قوافل طبيه وعلاجيه وتركيب نظارات نظر و توفير اجهزه تعويضية بمعرفه التضامن الإجتماعي بالاضافه الي عمل فصل محو اميه لتعليم الكبار من أهالي القريه لنصل الي قريه بلا اميه ببرنامج حياه كريمه .





كما يجري حاليا التنسيق مع المجتمع المدني و هيئه الأبنيه التعليميه نحو تخصيص قطعه أرض لإنشاء مدرسه تعليم اساسي لخدمه أهالي القريه وتم بالفعل الانتهاء من كافة المشروعات التى تشملها .





فيما سادت حالة من الفرحه بين اهالى القرية حيث قال السيد محمد موظف" نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به تجاه قريتنا فكنا نوع اني تشغيل من الاهمال والفقر اللي انتم هذا المشروع الذي اعاد الحياه لها من جديد فقد كان الطريق غير صالح للسير عليه وتم رصفه من جديد كما ان الوحده الصحيه التي تم انشائها كانت بمثابة النجاة لابناء القرية من الذهاب الى وحدات خارج القريه، شكرا للرئيس وشكرا لكل من ساهم ما في انشاء هذه المشروعات في ما قاله محمد فاروق عامل " نشكر الرئيس على ما قام به فكان منزلى غير ادمي و الامطار تغرق المنزل ولا استطيع انا واسرتى الجلوس فيه وقامت القوات المسلحه باعمار المنزل من جديد هو ومنازل اخرى شكرا للقوات المسلحه شكرا للرئيس شكرا لكل من ساهم في تطوير قريتنا .





فيما قال عبده محروس رئيس الوحدة المحليه بالعصافرة انه سيتم استكمال باقى المشروعات داخل القريه من اقامة مدرسة وكذا تطوير مركز شباب القرية مشيرا الى ان القرية اصبح لها شأن اخر عقب هذه المشروعات موجها الشكر للقيادة السياسيه على كل ما تقدمه.





كما ناشد باقى اهالى مدينة المطريه بضرورة الاهتمام بالمدينه نفسها والتى تحتاج الى تطوير واعادة رصف لشوارعها بالاضافه ااى تغيير خطوط الصرف الصحى والمياه كذلك ضرورة ب الاهتمام بالمنطقه الصناعية بالعصافره والتى تتميز بموقع متميز لكن بدون خدمات او طرق رغم انها تعتبر مصدرا ماديا يصل لارقام خياليه اذا ما تم تطويره ستصبح واقعا مميزا.







