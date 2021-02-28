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حوادث

إصابة مفتشي تموين في اصطدام سيارة بسور "الأمير تاضروس" بأسيوط

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:47 ص
تصادم
تصادم
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إيهاب عمر

أصيب مفتشا تموين بأسيوط إثر اصطدام سيارتهما بسور دير الأمير تاضروس بمركز منفلوط.

 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة تابعة لمديرية تموين أسيوط بسور دير الأمير تاضروس بمنفلوط.

 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم  2794 ى ب ا تابعة لمديرية التموين بسور دير الأمير تاضروس بمنفلوط وذلك  أثناء خروجهم لحملة تموينية.

 

أسفر الحادث عن إصابة " عبد الباسط .ع .م ع " 56 عاما ، و " أحمد .ح .ع " 40 عاما تم نقلهما لمستشفى منفلوط وعمل الإسعافات الأولية وخروجهما من المستشفى

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