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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ خالد سليم عبر انستجرام

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شارك الفنان خالد سليم، صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر خالد سليم في الصور، مرتديا قميصاً باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، وساعة أنيقة باللون الفضي في معصمه الأيسر.

 

وعلق خالد سليم علي الصور،قائلا: "صباح الفل على كل حبايبي، يارب يومكم خير وسعادة".

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.

 

ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية، في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل الي اللون الدرامي.

 

 

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