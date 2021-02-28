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موهبة عبقرية.. وزيرة الثقافة تمنح جائزة المبدع الصغير لهذه الطفلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:12 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة أعلنت من أسبوع عن تفاصيل المؤتمر الصحفى والجوائز الخاصة بجائزة الدولة للمبدع الصغير.


وأضافت "عبد الدايم"، خلال مؤتمر صحفى لتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن عددا كبيرا من الأطفال والشباب تقدموا لهذه الجائزة، وكانت المفاجأة هى فوز عنصر جميل ورائع وهى الطفلة نور مكى.


وأشارت إلى أن الطفلة نور مكى تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، وهى حالة استثنائية حيث قامت بتأليف كتابين بخط يديها أوله بعنوان "اسألنا عن جيش مصر"، أما الثانى "نهاية كورونا لغد مشرق"، بالإضافة لموهبتها فى الرسم، والشعر وحفظها لثلاثة أرباع آيات القرآن الكريم، وتجمع الأرقام بسرعة فائقة.
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