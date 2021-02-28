موهبة عبقرية.. وزيرة الثقافة تمنح جائزة المبدع الصغير لهذه الطفلة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة أعلنت من أسبوع عن تفاصيل المؤتمر الصحفى والجوائز الخاصة بجائزة الدولة للمبدع الصغير.









وأضافت "عبد الدايم"، خلال مؤتمر صحفى لتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن عددا كبيرا من الأطفال والشباب تقدموا لهذه الجائزة، وكانت المفاجأة هى فوز عنصر جميل ورائع وهى الطفلة نور مكى.







