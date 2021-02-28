ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جاب لوالدته الشلل.. لماذا اتهم الفنان زكى رستم بجلب العار لـ عائلته؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:09 م
زكى رستم
زكى رستم
Advertisements
شيرين عادل
قالت نيفين زكى رستم  ، إن جدها الفنان الراحل كان يتسم ب خفة الظل ، بالإضافة لكونه شخصية اجتماعية ، حنونة ،و منظمة . 

وأضافت " رستم " ،  خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أن والد الفنان زكى رستم كانت شخصيته شديدة ورفض مبدأ الفن وكانوا يعتبرونه  "عار"  .. 

وأشارت إلى ان والدته أصيبت ب الشلل من الحزن عليه خاصة أن جدها الراحل ترك القصر وعاش بمفرده  ب شقة بعمارة يعقوبيان عندما رفض أهله فكرة التمثيل وبمرور الوقت توطدت علاقته ب عائلته من جديد بعد تأكدهم من أدائه أدوار هادفة ب الأعمال الدرامية . 

وتابعت أن جدها الراحل منذ نعومة أظافره وهو يعشق الفن ، وكان يقوم بتأليف قصص والإخراج وتوزيع الأدوار على خادميه فى القصر وقتئذ . 

وأشارت إلى أنه جدها ولد موهوب ويعشق الأعمال الفنية وأجاد فى كافة الأدوار سواء الطيب منها أو الشرير  ، لافتة إلى أن جدها كان يتسم ب الجدية والنظام وعدم السكوت مطلقا على السلوكيات الخاطئة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغرب شكل اسكوتر صنع في التاريخ

بلطي وجمبري وفيليه .. طريقة عمل الكبسة بالمأكولات البحرية

أصل الحكاية .. تعرف على أول من صنع إطارات السيارات المملوءة بالهواء