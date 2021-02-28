جاب لوالدته الشلل.. لماذا اتهم الفنان زكى رستم بجلب العار لـ عائلته؟

قالت نيفين زكى رستم ، إن جدها الفنان الراحل كان يتسم ب خفة الظل ، بالإضافة لكونه شخصية اجتماعية ، حنونة ،و منظمة .





وأضافت " رستم " ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن والد الفنان زكى رستم كانت شخصيته شديدة ورفض مبدأ الفن وكانوا يعتبرونه "عار" ..





وأشارت إلى ان والدته أصيبت ب الشلل من الحزن عليه خاصة أن جدها الراحل ترك القصر وعاش بمفرده ب شقة بعمارة يعقوبيان عندما رفض أهله فكرة التمثيل وبمرور الوقت توطدت علاقته ب عائلته من جديد بعد تأكدهم من أدائه أدوار هادفة ب الأعمال الدرامية .





وتابعت أن جدها الراحل منذ نعومة أظافره وهو يعشق الفن ، وكان يقوم بتأليف قصص والإخراج وتوزيع الأدوار على خادميه فى القصر وقتئذ .





وأشارت إلى أنه جدها ولد موهوب ويعشق الأعمال الفنية وأجاد فى كافة الأدوار سواء الطيب منها أو الشرير ، لافتة إلى أن جدها كان يتسم ب الجدية والنظام وعدم السكوت مطلقا على السلوكيات الخاطئة .



