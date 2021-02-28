بشائر الخير.. بدء حصاد محصول بنجر السكر شرق قناة السويس.. صور

أعلن المهندس حمدي عبد الوهاب مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق في الاسماعيلية اليوم الأحد، بداية عملية حصاد وتقليع محصول بنجر السكر، مشيرا الي أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بـ 1770 فدان.





وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة، أن زراعة بنجر السكر بمركز القنطرة شرق سيكون داعما لصناعة السكر في الاسماعيلية، مشيرا إلي أنه سيعود بالخير علي الفلاحين والمزارعين لأن دورته الزراعية تستغرق ستة أشهر فقط ولا يحتاج الي مياه ري كثيرة مثل المحاصيل الاخري علاوة علي أنه محصول استصلاحي يلائم كافة أنواع التربة سواء كانت طينية خفيفة أو ثقيلة أو رملية ويتحمل الظروف المناخية القاسية ويقضي علي ملوحة التربة ويخلص الفلاح من مشكلة الحشائش التي تؤرقة.





وتابع مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، إنه يتم الاشراف الكامل لمحصول البنجر منذ براية زراعته وحتي جنيه بواسطة ادارة الارشاد الزراعي والمكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالاسماعيلية، حسب توجيهات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية.





وقال المهندس محمود كاترين رئيس وحدة جلبانة، إن زراعة فدان بنجر يحتاج 4 كيلو من البذور متعددة الأجنة، يوفرها مصنع السكر للفلاحين.





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