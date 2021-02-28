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ثقافة

عبد الله الجنيبي رئيسا للمهرجان العربى لفيلم التراث

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 أعلن الدكتور إسلام عز العرب مؤسس ومدير المهرجان العربى لفيلم التراث الإعلان عن الدورة الثانية، والتى تحمل إسم الفنان الراحل الدكتور عصمت يحيى، أحد رموز الفن فى مصر والوطن العربى، والتى ستقام فى شهر أكتوبر من هذا العام.

 أتفق كل من الدكتورة هند عصمت يحيى رئيس لجنة التحكيم والدكتور إسلام عز العرب مدير المهرجان، على إختيار الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة رئيسًا شرفيًا للمهرجان، والمخرج السينمائى عبد الله الجنيبى رئيسًا للمهرجان من دولة الإمارات العربية، كما تم إختيار لجنة التحكيم، وكذا لجنة المشاهدة وإنتقاء الأفلام من مختلف الدول العربية، كما تم فى الدورة الأولى للمهرجان، من قبل الدكتور عصمت يحيى رحمه الله والدكتور إسلام عز العرب، بهدف بناء روابط ثقافية وفنية بين مصر والدول العربية، مشيرًا أن مؤسسة عصمت يحيى للثقافة والفنون والتنمية، ستظل منارة للفنون فى مصر والوطن العربى، وهذه هى رسالتنا المنشودة فى نشر الثقافة والحفاظ على التراث والوعى بأهميته. 

 تؤكد الدكتورة هند عصمت يحيى والدكتور إسلام عز العرب أن المؤسسة تعمل على خدمة الثقافة والفنون فى مصر والوطن العربى، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وشروط المشاركة فى الدورة الثانية أكتوبر 2021.
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