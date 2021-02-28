نجل مشاري البلام يلجأ للقضاء بعد تسريب تقرير عن وفاة والده.. فيديو

علق نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، على التقرير الطبي المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة والده، متعهدا باللجوء للقضاء بعد هذا التصرف.





وذكر التقرير المسرب أن سبب وفاة مشاري البلام الحقيقية هي تعرضه لتسمم في الدم، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وذلك رغم التأكيد على وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





واستنكر صالح البلام في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل التقرير المتداول قائلا "ليش ننشر شيء خاص بالوالد شنو ناقص؟".





وتسائل نجل الفنان مشاري البلام عن سبب نشر الخصوصيات قائلا "ليش ننشر أشياء خاصة فينا وبأهلنا"، مشددا على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ناشري تلك البيانات الخاصة.





وقال البلام "أي واحد نشر سيتعرض للمساءلة القانونية"، مقدما في الوقت الذاته الشكر لكل من وقف بجانبه، وكل من قدم التعازي في وفاة الفنان الكويتي الراحل.





وأثار التقرير المسرب حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن معاناة مشاري البلام من تاريخ مرضي ساهم في تدهور صحته، مثل الفشل الكلوي وفشل الكبد، فضلا عن إصابته بمرض "السكري" ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب فيروس كورونا.





كان صالح البلام قال في وقت سابق، إن والده كان مصابا بفيروس كورونا عند تلقي لقاح كورونا، دون أن يعلم.





وأضاف نجل مشاري البلام في مقطع متداول، أن والده كان لديه احتقان، ولم يشعر بارتفاع في درجة الحرارة، موضحا أنه لم تظهر عليه أعراض ولم يحاول الأطباء إجراء الفحوصات اللازمة له عند تطعيمه باللقاح.





وأصيب الفنان الكويتي الراحل بفيروس كورونا، عقب أيام من نشره فيديو توثيقيا للحظة حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، ليتوفى بعد أيام من دخوله العناية المركزة متأثرا بإصابته.