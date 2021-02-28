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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: يجب وقف هجمات الحوثيين على السعودية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
دان سفير الاتحاد الأوربي في المملكة العربية السعودية الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب "العربية"، ندد باتريك سيمونت بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت السعودية.

وقال إن الهجمات الحوثية تقوض الاستقرار ويجب وقفها.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، أدانت وزاة الخارجية البريطانية ، الهجمات الحوثية على مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية، ومدينة مأرب اليمنية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر: "تدين المملكة المتحدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون على السعودية ومأرب".
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