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أخبار العالم

ليبيا.. عقيلة صالح يوضح مقترحات تشكيل الحكومة الجديدة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إلى تشكيل الحكومة الجديدة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، أن صالح استقبل السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، وأكد له ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، في إشارة إلى أقاليم برقة وفزان وطرابلس.

من جانبه قال أوفتشا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنها فرصة هائلة لإعادة توحيد البرلمان كهيئة تشريعية فعالة… يجب تحقيق التوافق بين جميع الأطراف“.

وكان عقيلة صالح قال الأسبوع الماضي: إنه "لا توجد معارضة مسبقة للحكومة التي يجري الاستعداد لتنصيبها من طرف مجلس النواب الليبي"، مشيرا إلى أنه سيجري توفير النصاب في جلسة منح الثقة للحكومة التي ستلتئم إما في سرت أو طبرق.
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