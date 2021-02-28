ليبيا.. عقيلة صالح يوضح مقترحات تشكيل الحكومة الجديدة





دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إلى تشكيل الحكومة الجديدة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، وإجراء الانتخابات في موعدها.





وذكر بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، أن صالح استقبل السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، وأكد له ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، في إشارة إلى أقاليم برقة وفزان وطرابلس.





من جانبه قال أوفتشا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنها فرصة هائلة لإعادة توحيد البرلمان كهيئة تشريعية فعالة… يجب تحقيق التوافق بين جميع الأطراف“.



