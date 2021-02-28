وزيرة الثقافة تعلن شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير

كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن شروط المشاركة في مسابقة المبدع الصغير.





وقالت "عبد الدايم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجائزة تعد من جوائز الدولة، خاصة التشجيعية، وبالتالي سيتم تغيير التخصصات فيما يخص بنودها كل عام".





وأشارت الوزيرة إلى أنه من شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية، وأن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول، ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثان.





وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن رعاية السيدة إنتصار السيسي لمسابقة المبدع الصغير سيجعل لها أثرا كبيرا في تشجيع الأجيال القادمة علي الإبداع والإبتكار.





أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفى، تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية.