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أخبار البلد

بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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أحمد سالم
نظمت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري الاجتماعي، حملة موسعة في محافظة الجيزة لدعم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي أعلنت عنها وزارة الصحة من سن يوم وحتى 5 سنوات في الفترة بين 28 فبراير وحتى 3 مارس 2021 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت حملة التوعية والدعم بتوجيه من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، لتعريف الأهالي والمواطنين بأهمية المشاركة في الحملة من خلال عبارات ولافتات التحفيز "قطرتان في الفم تحميان طفلك من شلل الأطفال .. التطعيم آمن وفعّال بالمجان".

وجابت حملة التوعية أنحاء محافظة الجيزة ومكاتب الصحة والوحدات الصحية عن طريق سيارات مزودة بمكبرات صوت لدعوة الأهالي للتوجه غلى مكاتب الصحة، كما انتشرت اللافتات المحفزة على المشاركة الفعّالة تحت عنوان "حفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال".

وتشمل الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض مصر، بفريق من وزارة الصحة من العناصر المدربة والمتحركة ومكاتب الصحة والوحدات الصحية وفي النوادي والمساجد والمدارس، وفريق طبي يطرق المنازل حتى يتم تطعيم جميع الأطفال على مستوى جمهورية مصر العربية.
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
بالتحفيز والتوعية.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال: قطرتان في الفم تحميان طفلك
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