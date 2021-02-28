الكويت تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 190852 حالة.





وأعلنت الكويت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 1083 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة.





كما أبلغت وزارة الصحة عن شفاء 1012 إصابة في الساعات ال24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي 179209 حالة.



