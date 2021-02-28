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أخبار العالم

الكويت تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
الكويت تسجل 962 إصابة
الكويت تسجل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 190852 حالة.

وأعلنت الكويت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 1083 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن شفاء 1012 إصابة في الساعات ال24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي 179209 حالة.

وجددت السلطات الكويتية دعوتها للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافةـ وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.
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