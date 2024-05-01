1000 طن.. رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق قافلة المساعدات الرّابعة لقطاع غزة

شهد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، انطلاق قافلة جامعة الأزهر الرابعة إلى قطاع غزة.

ويُسَيِّر القافلة، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتضم نحو 30 شاحنة، تحتوي على ما يقرب من 1000 طن مساعدات متنوعة.

وخلال تفقده للقافلة، وجه الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد وتجهيز هذه القافلة الرابعة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يجعل هذه الجهود المبذولة في ميزان الحسنات.

كما وجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ لجهوده المخلصة في تجهيز هذه القافلة، والقوافل الثلاث التي سبقتها.

وأوضح الدكتور سلامة داود، أنه بجانب إرسال هذه القوافل الإغاثية؛ استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر، العديد من مصابي قطاع غزة ومرافقيهم، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة؛ دعمًا لهم، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية.