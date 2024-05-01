عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مكافحة الإدمان": 14% من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي على الفرد والمجتمع 

صدى البلد

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2024 ، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تحليل المضمون لـ 33 عملا دراميا هذا العام، وأن من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2022 السجائر بنسبة 77% ، وشيشه 14% وسيجار 10% ،وتدخين الكتروني 3% وبايب 0.8%، ويتضمن المشهد الواحد على أكثر من نوع تدخين . 

 وأوضح " عثمان " أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطي المخدرات انخفضت في الأعمال الدرامية في رمضان الماضي لـ 0.4 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017 ،وان من أبرز أنواع المخدرات التي ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 73% والحشيش 22% والهيروين 17% ،وأدوية 2%، والمشهد الواحد يتضمن على أكثر من مادة مخدرة. 

واستعرض "عثمان " المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2024 سلوك اعتيادي 88% ونسيان الهموم 27% وخفة الظل 4% ومسكن للألم 3% ومساعدة على التركيز 2% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد. 

كما استعرض الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2024 منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية حيث أن 14 % من الأعمال عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال للعام الخامس على التوالي وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ورسائل دعم للعلاج من مرض الإدمان بجانب استمرار انخفاض نسب التدخين والتعاطي.
 
جاء ذلك خلال  إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024 ،ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان و الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندس حسام  صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع يجتمع غداً لبحث رد حماس بشأن صفقة التبادل

مفتاح إستراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

ترشيحاتنا

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. انهيارات للمباني.. والضحايا بالعشرات

الدوري الممتاز| أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

900 مليار جنيه للتنمية.. شيخ القبائل العربية : الرئيس السيسي أنهى عزلة سيناء

الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة محمد هاني

وسط تظاهرات الجامعات.. بايدن يعتزم إلقاء خطاب في معرض للـ.ـهولوكوست «7 مايو»

رئيس الفيدرالي الأمريكي: بيانات التضخم العام الحالي أعلى من المتوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ