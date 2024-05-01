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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر أقل بكتير.. ساعة هواوي الذكية الجديدة توأم Apple Watch |اعرف مواصفاتها

ساعة هواوي الذكية
ساعة هواوي الذكية الجديدة توأم Apple Watch..وبسعر أقل بكتير

سوار هواوي الذكي الجديد "Huawei Fit 3" أصبح الآن متاحًا للطلب المسبق في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا. ألمح الموقع الرسمي للمملكة المتحدة إلى إطلاق جهاز Huawei Fit 3 المقرر في 7 مايو 2024.

في حين أن الموقع الرسمي لم يكشف عن مواصفاته، إلا أن صفحات منتجات أمازون في مناطق مثل فرنسا وإسبانيا كشفت عن كل التفاصيل.

وفقًا للقوائم المحذوفة الآن، سيحتوي جهاز Huawei Watch Fit 3 على شاشة AMOLED بحجم 1.82 بوصة مع سطوع يصل إلى 1500 شمعة. ستتمتع الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى كثافة بكسل تبلغ 347 نقطة في البوصة.

ساعة هواوي الذكية الجديدة توأم Apple Watch..وبسعر أقل بكتير

لمراقبة الصحة، ستأتي الساعة بمستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ومستوى SpO2 ومعدل التنفس. سيسجل تطبيق Huawei Health المصاحب بياناتك الصحية ويشارك تقارير التقدم حول لياقتك العامة ، بالإضافة إلى اقتراح التدريبات. كما ستأتي الساعة بنظام تحديد المواقع العالمي المدمج ووضع جديد "Track Running" والذي سيتتبع مسافة لفاتك.

سيحتوي Watch Fit 3 على ذاكرة 4 جيجا بايت وبطارية 400 مللي أمبير، مع عمر تشغيل يصل إلى 7 أيام مع الاستخدام العادي. كما أنه سيتميز بمكالمات Bluetooth، والتي ستتيح لك إجراء المكالمات والرد عليها مباشرة على ساعتك الذكية ، دون الحاجة إلى إخراج هاتفك الذكي.

 

السعر 

 

 وفقًا لقوائم أمازون، فإن سعر الطلب المسبق لإصدار Huawei Watch Fit 3 Standard هو 159.00 يورو / 179.98 جنيه إسترليني في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على التوالي. من ناحية أخرى، يبلغ سعر إصدار حزام الجلد 179.00 يورو / 199.98 جنيه إسترليني. تجدر الإشارة إلى أن الطلب المسبق في المملكة المتحدة يأتي مع سماعات Freebuds SE 2 البيضاء، التي تبلغ تكلفتها حوالي 39.99 جنيه إسترليني.

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