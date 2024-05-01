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أخبار البلد

محمود مسلم يطالب بعقد ورش تدريبية لشباب الصحفيين خلال المؤتمر العام السادس

صدى البلد

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ،  بعقد ورش تدريبية لشباب الصحفيين خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين واستضافة شخصيات للحديث عن أهم تطورات المهنة.

وأضاف محمود مسلم خلال كلمة له في الاجتماع التحضيرى الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، أن أدوات الصحفى اختلفت ، متابعا :"يجب أن نجد فى المؤتمر العام السادس كيفية مواكبة التطور التكنولوجي، المهنة ليست مهنة كتابة فقط بل أصبحت مهنة صوت وفيديو".

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية، موضحا أن الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها.

وأضاف البلشى  أن المحور الثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، لافتا أن المحور الثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وأشار خالد البلشى، نقيب الصحفيين الى أن النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الصحفيين بدعم المهنة تشريعيا.

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