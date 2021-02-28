وزيرة التضامن: 3.8 مليون أسرة مسجلة في تكافل وكرامة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة بدأته الوزارة نهاية عام ٢٠١٤، ومر بمراحل مختلفة، حتي وصل مع الضمان الاجتماعي الي ٣.٨ مليون أسرة، كما أزمة كورونا أتاحت دعما نقديا للمرشدين السياحيين وعدد الفئات من الأخرى.





وأضافت "القباج"، خلال مشاركتها في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أن هناك ٨.٥ مليون اسرة مسجلة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشددة علي ان هذا العام نطمح في الوصول الي ٤ ملايين أسرة في برنامج تكافل وكرامة.





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة يؤهل الأشخاص للالتحاق بسوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا، كما بدأت الوزارة التوجه نحو الوحدات الانتاجية من أجل تنشيط حركة الانتاج الزراعي في الريف، كما نفذت الوزارة العديد من التدخلات خلال المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر برنامج سكن كريم وتنفيذ القوافل الطبية والبيطرية، كما شددت علي أن هناك اهتماما بملف الحضانات موضحة موافقة السيد رئيس الجمهورية على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، ومؤكدة أن الحضانات تشكل تهديدا علي حياة الاطفال سيتم غلقها.





وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تتوسع في ملف "٢ كفاية" و"مودة" خاصة في الجامعات، كما تم افتتاح ٢٤ وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية، كما تتضمن الوحدة بنك ناصر الاجتماعي من أجل زيادة وعي الشباب والطلاب بالادخار، مشددة علي ان وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمة التعافي من الادمان مجانية ويتم تنفيذ كشف علي السائقين والجهاز الوظيفي للدولة، مشيرة إلى أن نسبة التعاطي انخفضت بشكل كبيرا ، كما أن الوزارة تنفذ تطويرا شاملا لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، فضلا عن تنفيذ مرصد اجتماعي.