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لحرصه على نقل الخبرات.. القابضة لمياه الشرب تكرم العضو المنتدب للشركة بالبحيرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:17 م
رئيس مياه البحيرة
رئيس مياه البحيرة
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مصطفى كرم

كرمت الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه البحيره علي تنظيمه ورشه عمل لعدد من الشركات بالمحافظات المختلفة لنقل خبرات شركة مياه البحيره لهم في محطات الترشيح الفائق ومحطات mbber وهي اولي المحطات التي تم تشغيلها علي مستوي محافظات الجمهورية.

واستضافت مياه البحيرة شركات مياه الاسكندريه والدقهليه والمنيا وبنى سويف والاقصر ومحافظات القناه لنقل  الخبرات العلميه لهم .


وقدم رئيس مياه البحيره شرح وافي  عن الانظمة المختلفة لترشيح وتنقية المياه السطحية ، ومقارنة بين الترشيح الفائق والترشيح الرملي التقليدي.


وأشار نشأت الي ان الورشة استهدفت تنمية قدارت العاملين في أستخدام ، وتشغيل محطات المياه فائقه الترشيح.

لحرصه على نقل الخبرات.. القابضة لمياه الشرب تكرم العضو المنتدب للشركة بالبحيرة
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