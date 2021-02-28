الأمم المتحدة: 15 مهاجرا متجهين إلى أوروبا لقوا حتفهم في البحر قبالة ليبيا

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 15 أفريقيًا غرقوا عندما انقلب قاربهم الأحد قبالة ليبيا، وهو ثاني حادث غرق لسفينة يتورط فيه مهاجرون يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع.





وقالت صفاء مشهلي، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن القتلى كانوا على متن قارب مطاطي على متنه ما لا يقل عن 110 مهاجرين، والذين انطلقوا من مدينة الزاوية الساحلية الليبية يوم الجمعة.





وأضافت أن القارب بدأ في الغرق في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ ما لا يقل عن 95 مهاجرا، بينهم ست نساء وطفلين.





وتابعت مشهلي أن العديد من الناجين عانوا من حروق من وقود المحرك، وانخفاض حرارة الجسم، ونقل بعضهم إلى المستشفى.





واستطردت "إنها مأساة إضافية أنه في معظم الحالات، هناك القليل من البحث لاستعادة الجثث، ومن المحزن أن رؤية الجثث التي تنهمر على الشاطئ أصبحت مألوفة للغاية".

كان حطام السفينة يوم الأحد هو الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 41 مهاجرا الأسبوع الماضي، وهم جزء من مجموعة تضم حوالي 120 مهاجرا على زورق غادر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في 18 فبراير.

وأصبحت ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا، بعد انزلاق الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في حرب أهلية دامية في أعقاب انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بالرئيس معمر القذافي وقتلته في عام 2011.

وغالبًا ما يحشد المهربون العائلات اليائسة في قوارب مطاطية سيئة التجهيز تتعطل وتتوقف على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​المحفوف بالمخاطر.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا إما بمفردهم أو بعد إنقاذهم في البحر.

وغرق الآلاف على طول الطريق. وتم اعتراض البعض الآخر وإعادتهم إلى ليبيا ليُتركوا تحت رحمة الجماعات المسلحة أو يُحجزون في مراكز احتجاز مزرية تفتقر إلى الغذاء والماء الكافي، بحسب جماعات حقوقية.







