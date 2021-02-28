خالد الجندي: السلفيون ظنوا أنفسهم فقهاء .. وآراؤهم تصيب المجتمع بالبلبلة





وواصل: إن الدين رسالة ومحبة وليس تطرف ومعادة الآخر كما يفتون فى فتاواهم التى تحرم تهنئة الآخر بالأعياد أو أى مناسبات.





وأكمل: إن أدعياء التدين المزيف يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولكنهم يستميتون فى الحصول على تأشيرة إلى دول غير المسلمين ويقبلون الأقدام للحصول على تأشيرة أو من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، وفى نفس الوقت يحرمون التهنئة والمودة.





وأردف: أن الشيوخ الهاربين لا يحترمون وطنهم ولا جيشهم بل ويحرضون على مصر ولا يريدون لها الخير مطلقًا، لافتًا إلى أنه يؤيد ويشد على عضد كل إنسان يدافع عن وطنه.