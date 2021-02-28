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ديني

خالد الجندي: السلفيون ظنوا أنفسهم فقهاء .. وآراؤهم تصيب المجتمع بالبلبلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:51 م
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه أول من تصدى للفتاوى التي يطلقها شيوخ السلفية التي أصابت الأمة بالبلبلة، وعندما صمت علماء الأزهر الشريف على هذه الفتاوى تصور هؤلاء الشيوخ السلفيون أنهم فقهاء.

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»: «أن برنامجه أول من واجه الخطاب السلفي كون أفكارهم خارجة عن  المجتمع».

وتابع خالد الجندي: «أول ناس تواجه الخطاب السلفى فى الفتاوى السلفية، علماء الأزهر إلا من رحم ربى كانوا يصمتون على فتاويهم والسلفيون صدقوا أنهم فقهاء وأفتوا في الدين»، مضيفًا: «نحترم الأشخاص وننتقد الأفكار، وفتواهم ليس لها الاحترام».

وكان  الشيخ خالد الجندى، ذكر أن أدعياء التدين المزيف يعملون على غسل الأدمغة، من خلال الترويج إلى أن هناك حربًا على الدين، بينما الحقيقة عكس ذلك تمامًا، كونها حربًا على دجلهم وكذبهم.

وواصل: إن الدين رسالة ومحبة وليس تطرف ومعادة الآخر كما يفتون فى فتاواهم التى تحرم تهنئة الآخر بالأعياد أو أى مناسبات.

وأكمل: إن أدعياء التدين المزيف يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولكنهم يستميتون فى الحصول على تأشيرة إلى دول غير المسلمين ويقبلون الأقدام للحصول على تأشيرة أو من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، وفى نفس الوقت يحرمون التهنئة والمودة.

وأردف: أن الشيوخ الهاربين لا يحترمون وطنهم ولا جيشهم بل ويحرضون على مصر ولا يريدون لها الخير مطلقًا، لافتًا إلى أنه يؤيد ويشد على عضد كل إنسان يدافع عن وطنه.


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