ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فوتشي: رفع القيود الاحترازية حول العالم مرهون بزيادة التطعيم بلقاحات كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:55 م
فوتشي
فوتشي
Advertisements
على صالح
كشف خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الامريكية الدكتور أنتوني فوتشي عن أن مركز السيطرة على الأمراض يعمل على توصيات للأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا - كوفيد 19، مع بعض الدراسات الحديثة التي تقدم تدبيرًا واعدًا لتحديد متى يمكن للدول تخفيف القيود العامة.


وفي حديثه في البرامج الحوارية الصباحية اليوم الأحد، ناقش كبير المستشارين الطبيين للرئيس فوائد حملة التطعيم العدوانية ، والأهم من ذلك ، الطرق التي يمكن للأفراد من خلالها الاسترخاء واستئناف بعض الأشياء قائلا "التي لم نتحدث عنها من قبل".


وقال فوتشي لمذيعة برنامج "حالة الاتحاد" دانا باش: سيصدر مركز السيطرة على الأمراض في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل ذلك ، بعض الإرشادات، لكن أحد الأشياء التي أعتقد أنها ستتضح هو أنه إذا كان لديك بالغون تم تطعيمهم - تم تطعيمهم وحمايتهم بشكل مضاعف - يمكنك القيام بأشياء لم نتحدث عنها من قبل.


وأضاف "يمكنك تناول العشاء في منزل بدون أقنعة، ويمكن أن يكون لديك أصدقاء يتم تطعيمهم بشكل مضاعف وحمايتهم معك، لذا يمكنك البدء في القيام بالأشياء بشكل أساسي في بيئة المنزل حيث لا تكون خارج المجتمع".


وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، كلما أسرعت الدول في إعادة فتحها بشكل صحيح.
 

وحث فوتشي على توخي الحذر عند استخدام العدد المتناقص للحالات كموافقة مسبقة لتخفيف القيود ؛ ومع ذلك ، قدمت الدراسات الحديثة مقياسًا لفهم أفضل عندما يكون القيام بذلك آمنًا.


وقال "لدينا بعض البيانات الأولية لبعض الدراسات الإسرائيلية بأن مستوى الفيروس في البلعوم الأنفي للأشخاص الذين تم تلقيحهم منخفض للغاية"، مضيفا "إذا كان هذا هو الحال وأظهرت الدراسات المستقبلية أن هذا منخفض، فستتراجع عن بعض القيود".


وعندما سئل عن تقليل بعض تدابير السلامة، مثل قطع المسافة الاجتماعية من ستة أقدام إلى ثلاثة أقدام، رفض فوتشي إعطاء أي إرشادات.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

دعاء مستجاب لقضاء الحوائج المتعسرة

بيراميدز يعلن إنشاء فريق جديد لكرة القدم

تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

سفينة شحن مملوكة لإسرائيل ترسو في دبي بعد انفجار غامض

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو