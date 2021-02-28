فوتشي: رفع القيود الاحترازية حول العالم مرهون بزيادة التطعيم بلقاحات كورونا

كشف خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الامريكية الدكتور أنتوني فوتشي عن أن مركز السيطرة على الأمراض يعمل على توصيات للأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا - كوفيد 19، مع بعض الدراسات الحديثة التي تقدم تدبيرًا واعدًا لتحديد متى يمكن للدول تخفيف القيود العامة.









وفي حديثه في البرامج الحوارية الصباحية اليوم الأحد، ناقش كبير المستشارين الطبيين للرئيس فوائد حملة التطعيم العدوانية ، والأهم من ذلك ، الطرق التي يمكن للأفراد من خلالها الاسترخاء واستئناف بعض الأشياء قائلا "التي لم نتحدث عنها من قبل".







