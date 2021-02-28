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خيري رمضان ناعيا يوسف شعبان: حكاية وقصة فنية ستحكى ومسيرته بها 130 مسلسلا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:24 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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ندى رأفت
أكد الإعلامي خيري رمضان، أن للفنان يوسف شعبان مسيرة حافلة من العطاء والتاريخ الفنى، مشيرا إلى أن الراحل له 130 مسلسلا خلال فترة علمه بمجال الفن، مقدمًا العزاء على وفاة الفنان.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن يوسف شعبان اُصيب بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" بلبنان، مؤكدًا أنه حكاية وقصة يجب أن تحكى.

وأشار إلى أن الراحل قدم أعمالا فنية كثيرة جدًا ما بين مسلسلات وأفلام، ولها الكثير من المسلسلات القديمة مع عبدالحليم حافظ، ذاكرا أن نقابة المهن التمثيلية نعت الفنان بعد وفاته.

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