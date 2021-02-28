"الصحة" تعلن موعد تناول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم مراعاة أن يكون الموقع المخصص للحصول علي لقاحات كورونا بسيط وسلسل.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه طبقا لتوجيهات وزيرة الصحة فإن أول فئة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سوف تتناول اللقاح بداية من الأسبوع المقبل.





وأشار إلى أنه سوف يتم إرسال رسائل للمواطنين بالأماكن المحددة وموعد تناول اللقاح، موضحا أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأكد أن السيستم الخاص بالموقع مميكن وقادر علي وضع وتريب الأولويات بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي اللقاح، مؤكدا أن وزيرة الصحة وجهت باستخدام قواعد البيانيات والتوصل مع المرضي في سبيل حصولهم علي اللقاح.